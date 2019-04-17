«Роскосмос»: вывести Байконур из-под аренды могут только президенты России и Казахстана

Вывести город Байконур из-под аренды России могут только президенты РФ и Казахстана.

«В этой связи если этот вопрос и будет решаться, то он будет решаться на уровне глав государств», — сообщил представитель госкорпорации «Роскосмос», его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.

«Мы внимательно сейчас обсуждаем внутри казахстанских государственных органов плюсы и минусы данной ситуации, данного выхода», — сообщил тогда вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин.