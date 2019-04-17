На Земле может уменьшиться количество солнечного света из-за космического мусора

Из-за увеличения количества космического мусора может снизиться количество солнечного света, поступающего на Землю. Это следует из доклада специалистов института динамики геосфер РАН к конференции «Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы».

В настоящее время оптическая толщина мелкого космического мусора «пока не представляет собой значительной величины», однако ситуация может измениться с учетом эффекта Кесслера, пишет «Интерфакс». Это ситуация, при которой ближний космос станет непригодным для использования из-за большого количества космического мусора.

Ранее Совет РАН по космосу поручил сформировать подразделение по проблемам космического мусора, в которое войдут ученые и представители «Роскосмоса».