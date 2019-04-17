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На Земле может уменьшиться количество солнечного света из-за космического мусора

10:47, 17.04.2019 1
На Земле может уменьшиться количество солнечного света из-за космического мусора
Фото: pxhere.com

Из-за увеличения количества космического мусора может снизиться количество солнечного света, поступающего на Землю. Это следует из доклада специалистов института динамики геосфер РАН к конференции «Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы».

В настоящее время оптическая толщина мелкого космического мусора «пока не представляет собой значительной величины», однако ситуация может измениться с учетом эффекта Кесслера, пишет «Интерфакс». Это ситуация, при которой ближний космос станет непригодным для использования из-за большого количества космического мусора.

Ранее Совет РАН по космосу поручил сформировать подразделение по проблемам космического мусора, в которое войдут ученые и представители «Роскосмоса».

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:18
    Говорят, АГК-2 готово построить там безопасный мусоросжигающий завод
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