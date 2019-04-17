Минтруд РФ: на каждом пятом рабочем месте есть вредные условия труда

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На 21% рабочих мест в России вредно и опасно работать. Это следует из результатов проверки Минтруда РФ условий труда в РФ, которая была проведена на 26,5 млн рабочих мест.

Так, на 10,7% (2,8 млн) рабочих мест есть условия труда, при которых на работника воздействуют вредные производственные факторы, но впоследствии организм восстанавливается, 8,6% (2,2 млн) мест — условия труда, при которых воздействие опасных производственных факторов приводит к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени, пишет ТАСС.



На 1,4% (366,2 тыс.) рабочих мест условия труда приводят к появлению заболеваний легкой и средней степени тяжести с последующей потерей трудоспособности, в 0,1% (23,8 тыс.) мест — к развитию тяжелых форм заболеваний.

Опасные условия труда найдены на 0,2% (36,7 тыс.) рабочих мест.