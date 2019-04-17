В Швейцарии возбудили дело в отношении экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

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Прокуратура Швейцарии возбудила дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Дело возбуждено по трем статьям местного уголовного кодекса после проверки заявления «БМ-банка». В нем утверждалось, что банк в 2012—2014 годах предоставил кредиты на $230 млн компаниям группы АСТ, принадлежавшей Исмаилову, но в итоге они перестали обслуживать займы и теперь должны кредитной организации 15 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».



«БМ-банк» подозревает, что часть денег ушла в Швейцарию и была переоформлена на ряд местных компаний и физических лиц.

Источник в окружении Исмаилова заверил, что бизнесмен не владеет какими-либо активами в Швейцарии.



Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации убийств. В настоящее время он находится в международном розыске.