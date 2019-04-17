Главное к утру: приезд Драчева в Казань, законопроект о реновации жилья в России, рост пенсий к 2024 году

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 17 апреля.

В Госдуму РФ внесли законопроект о реновации жилья в России. Документ предусматривает право собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме на получение равнозначного жилого помещения.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев может посетить Казань. Целью его визита станет обсуждение дальнейшего развития биатлона в Татарстане. В настоящий момент идет обсуждение концепции развития биатлона в республике.

Постановка «Нуреев» Кирилла Серебренникова получила «Золотую маску» как лучший спектакль в балете. Церемония награждения состоялась в Большом театре в Москве. Также Серебренников взял «Золотую маску» за постановку в московском «Гоголь-центре» спектакля «Маленькие трагедии». Награда вручена в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на реконструкцию пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери потребуется 5 лет. Он подчеркнул, что после ремонта собор станет еще красивее.

Госдума РФ одобрила во втором чтении усиление наказания за побег с места ДТП. Согласно поправкам, водитель, скрывшийся с места аварии, в которой был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, может быть заключен под стражу на срок до 4 лет. Если в результате ДТП погибнут люди, то наказание может составить от 2 до 9 лет.

В России к 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года, однако с учетом инфляции выплаты увеличатся только на 9,5%. Такие цифры приводит Минэкономразвития. Согласно прогнозам ведомства, в год пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. К 2024 году средний размер выплат неработающим пенсионерам достигнет 20 тысяч рублей.