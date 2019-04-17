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В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

05:58, 17.04.2019
В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
Фото: pixabay.com

Из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта случился массовый побег заключенных.

В ходе инцидента были ранены двое охранников исправительного учреждения. Всего сбежавшими числятся около 60 человек, передает издание El Nacional.

Заключенные захватили с собой оружие, в том числе они похитили четыре ружья, револьвер и боеприпасы. Также был украден мотоцикл, принадлежащий одному из должностных лиц тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Бразилии не исключили участия во вторжении в Венесуэлу.

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