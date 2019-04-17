В Татарстане ожидается переменная облачность и до +6°С

Сегодня, 17 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег. Днем без осадков. Ночью на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Ветер северо-восточный ночью сильный (порывами до 15-18 м/с), днем умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -3°С до -8°С. Максимальная температура днем — от +1°С до +6°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +3°С до +6°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах +2...+4°С.