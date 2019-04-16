Итоги дня: возможный отказ от ВСМ, «суверенный Рунет» и назначение главы ВС Башкирии

Президент Владимир Путин одобрил проект ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. Эксперты считают, что это фактически означает отказ от строительства магистрали в Казань. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что окончательного решения свернуть проект нет.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о «суверенном Рунете». Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что этот закон является грозным оружием, которому, как и ядерному, следует влиять психологически и не применяться в реальности.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей в регионах. В том числе президент утвердил двух заместителей председателя Арбитражного суда РТ и главу Верховного суда Башкортостана. Кроме того, казанские судьи отправились на повышение в Москву и Самару.

Сбербанк намерен выплатить дивиденды на общую сумму в 361,3 млрд рублей. Это рекорд не только для Сбербанка, но и для всех компаний в России.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым. Они подписали соглашение о сотрудничестве республики и кредитной организации. ПСБ является опорным банком для Гособоронзаказа.

Новости про пожар в соборе Парижской Богоматери остались важными и на сегодня. Только утром он был полностью потушен. Власти не считают, что причиной пожара стал поджог.

Из России поступает немало предложений о помощи, кроме предложений собрать деньги появилось предложение отправить во Францию специалистов по реставрации. Такую идею озвучил президент РФ Владимир Путин.

Однако есть мнение, что восстановить объект уже не удастся.

Набсовет Мосбиржи отправил в отставку председателя правления биржи Александра Афанасьева.