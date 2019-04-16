Ограничения для большегрузов не будут действовать в Казани и Набережных Челнах

Весеннее ограничение на проезд большегрузов по региональным дорогам не будет действовать в Казани и Набережных Челнах. Это связано с активным строительством на территории городов, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме того, в обоих городах значительно улучшилось качество дорог.

На территории остальной республики грузовики с нагрузкой свыше 6 тонн на ось смогут перемещаться вне федеральных трасс только при наличии специального разрешения. Такие разрешения можно запросить в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Напомним, что с 15 апреля в Татарстане действует ограничение на проезд большегрузов по региональным дорогам. Оно снимается 14 мая. Далее с 20 мая таким грузовикам будет запрещено передвигаться по дорогам при высокой температуре. Мера вводится для защиты дорог от вредного воздействия.