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Ограничения для большегрузов не будут действовать в Казани и Набережных Челнах

16:16, 16.04.2019
Ограничения для большегрузов не будут действовать в Казани и Набережных Челнах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Весеннее ограничение на проезд большегрузов по региональным дорогам не будет действовать в Казани и Набережных Челнах. Это связано с активным строительством на территории городов, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кроме того, в обоих городах значительно улучшилось качество дорог.

На территории остальной республики грузовики с нагрузкой свыше 6 тонн на ось смогут перемещаться вне федеральных трасс только при наличии специального разрешения. Такие разрешения можно запросить в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Напомним, что с 15 апреля в Татарстане действует ограничение на проезд большегрузов по региональным дорогам. Оно снимается 14 мая. Далее с 20 мая таким грузовикам будет запрещено передвигаться по дорогам при высокой температуре. Мера вводится для защиты дорог от вредного воздействия.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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