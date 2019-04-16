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Минниханов обсудил возможное сотрудничество с южнокорейской SK Engineering & Construction

15:06, 16.04.2019
Минниханов обсудил возможное сотрудничество с южнокорейской SK Engineering & Construction
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией южнокорейской компании SK Engineering & Construction. Они обсудили возможные сферы сотрудничества.

Глава республики отметил особый интерес компании в сфере сжижения природного газа, передает пресс-служба президента РТ.

Он добавил, что SK Engineering & Construction является одной из крупнейших инжиниринговых и строительных компаний Южной Кореи.

Представители компании вкратце рассказали о деятельности компании и озвучили возможные направления сотрудничества с предприятиями Татарстана.

Минниханов также заметил, что у республики большой опыт сотрудничества с компаниями из Южной Кореи.

«Направления самые разные: закупка транспортных средств, взаимодействие по линии Казанского вертолетного завода, сотрудничество в области медицины и образования. Среди машиностроительных предприятий Татарстана востребованы металлообрабатывающие центры южнокорейских компаний», — сказал президент республики.

SK Engineering & Construction является подразделением SK Group — одного из ведущих промышленных холдингов Южной Кореи. SK Engineering & Construction предлагает комплексные услуги по проектированию и строительству НПЗ, нефтехимических предприятий, энергетической (электростанции, СПГ проекты), гражданской и транспортной инфраструктуры.

ОбществоВласть Татарстан
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