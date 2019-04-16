Главное к утру: пожар в соборе Парижской Богоматери, подписание Путиным закона о хостелах, платные перекрестки в России

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 16 апреля.

С 25 апреля по 10 мая в Татарстане устанавливается особый противопожарный режим. На период действия противопожарного режима запрещается жечь сухую траву и мусор, а также приготовление пищи на кострах и мангалах, применение ряда пиротехнических изделий.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать хостелы в жилых домах. Он вступит в силу 1 октября. Также российский лидер в тот же день подписал закон о штрафах за несвоевременное внесение лекарств в систему мониторинга.

Кроме того, Путин расширил полномочия «Роскосмоса» в области создания коммерческих и некоммерческих организаций. Теперь в состав госкорпорации могут войти общества с ограниченной ответственностью (ООО), ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации.

5 апреля в Париже произошел пожар в одной из главных достопримечательностей города — соборе Нотр-Дам-де-Пари. От воздействия огня обрушились крыша и шпиль здания. Из Нотр-Дама удалось спасти часть реликвий. Спустя 9 часов огонь был ликвидирован.

В России предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Об этом рассказали в Национальной технологической инициативе «Автонет». Согласно проекту, таким образом получится избавиться от пробок.

В Татарстане в ближайшие годы будут созданы шесть мусоросортировочных станций и пять экотехнопарков — станций переработки с целью вовлечения отходов во вторичный оборот. К существующей инфраструктуре добавятся пять межмуниципальных полигонов, 39 мусороперегрузочных станций с целью минимизации расходов по транспортированию, а также завод по термической переработке твердых бытовых отходов.