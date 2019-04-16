Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2018 году

Самой востребованной профессией в 2018 году стала работа продавца. Об этом рассказали в сервисе для размещения объявлений «Авито».

Согласно отчету экспертов, на втором месте находятся водители. Далее следуют повара, менеджеры, уборщики и администраторы. В десятку также вошли разнорабочие, грузчики и охранники, передает «РИА Новости».

Отмечается, что самой массовой сферой деятельности для граждан России остаются продажи. В прошлом году число вакансий в данной категории составило 18% от общего количества предложений о трудоустройстве.

Напомним, ранее сообщалось, что почти половина россиян не работают по специальности.