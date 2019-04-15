Итоги дня: доходы в Госсовете РТ, разрыв с НАТО и батареи «Роснано» для КАМАЗа

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 апреля.

Депутаты Госсовета РТ отчитались о доходах за 2018 год. Самым богатым среди них вновь стал основатель холдинга ТТС Вячеслав Зубарев, заработавший 435,5 млн рублей. Доход экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина опять упал. На этот раз он сократился в 6 раз, до 1,4 млн рублей.

Россия окончательно прекратила сотрудничество с НАТО. В МИД РФ подчеркнули, что Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с нашей страной.

«Роснано» и КАМАЗ подписали соглашение о партнерстве. В церемонии участвовали главы компаний Сергей Когогин и Анатолий Чубайс. Они намерены заняться работой над аккумуляторами для электромобилей. Челнинский автогигант получит эксклюзивные условия при закупке литий-ионных батарей у одной из структур «Роснано».

Казанский концерт Макса Коржа вызвал у жителей близлежащих домов ощущение землетрясения. В результате, вызванные спасатели даже эвакуировали людей и провели обследование.

В Вахитовском райсуде Казани стартовал судебный процесс по делу гендиректора ООО «Финансово-промышленная группа «ТНГС-И». Он обвиняется в мошенничестве на 20 млн рублей во время строительства нового здания для отдела полиции «Сафиуллина» (бывший ОП «Дальний»).