В России за две недели от кори привили более 140 тысяч человек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 апреля в рамках подчищающей иммунизации более 140 тысяч человек получили прививки против кори, сообщает ТАСС.

Попова отметила, что до 1 октября должны быть привиты около 800 тысяч человек, преимущественно это взрослые.

Напомним, в Удмуртии в начале апреля зарегистрировали третий случай заболевания корью с начала года. Корью заболел взрослый человек. Уточняется, что он мог заразиться в Грузии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Первый случай заболевания корью в Удмуртии в этом году был зарегистрирован в марте этого года.