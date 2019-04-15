Пара из Нижнего Новгорода получила более 20 лет лишения свободы на двоих, они заморили голодом своего сына

Суд приговорил мужчину и женщину, проживающих в Нижнем Новгороде, к 11 и 13 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в убийстве малолетнего сына, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщается на официальном портале СУ СК РФ по Нижегородской области.

Установлено, что 7 апреля 2017 года у подсудимой родился сын. Оба родителя не ухаживали за ребенком и «систематически лишали его питания». В результате у ребенка развилось тяжелое заболевание. На прогулке 21 июля 2017 года отец заметил, что мальчик перестал подавать признаки жизни. Только после этого он вызвал скорую.

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, 11 декабря 2017 года он скончался. Смерть наступила из-за длительного ограничения или лишения питания мальчика. Обвиняемые свою вину не признали.