Силуанов: Россия будет развивать экономику самостоятельно

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что Россия в состоянии развивать экономику за счет собственных ресурсов. Именно в этом направлении страна и будет двигаться.

«Мы создаем экономику с опорой на собственные силы. Конечно, мы открыты для иностранных инвестиций, но коли так складывается ситуация, то другого пути у нас нет, и мы будем создавать более благоприятные условия, чем были раньше», — заявил министр в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Среди мер, которые уже принимаются с целью совершенствования экономики, министр назвал либерализацию валютного регулирования, отмену устаревших, мешающих работе бизнеса нормативных актов и новые льготные режимы для самозанятых.