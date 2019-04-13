Предельной сумой покупок без ПИН-кода, которую объявила Visa, смогут воспользоваться не все

С 13 апреля банки, которые эмитируют карты платежной системы Visa, смогут не запрашивать ПИН-код по бесконтактным картам для транзакций на сумму до 3 тысяч рублей. Но не все банки воспользуются этой возможностью в полном объеме, сообщает РБК.

Оказалось, что часть банков будет вводить новшество поэтапно, при этом не на всех устройствах для приема карт.

Напомним, ранее сообщалось, что платежная система Visa увеличит максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не надо будет вводить ПИН-код. Ранее она составляла тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что Visa разрабатывает систему оплаты по QR-коду в российских магазинах.







