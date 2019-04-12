Итоги дня: доходы Путина и чиновников РФ, одобрение двух этапов строительства ВСМ, рост зарплат россиян

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 апреля.

Сегодня были опубликованы декларации о доходах президента России Владимира Путина и чиновников РФ. Глава государства в 2018 году заработал 8,64 млн рублей, что на 10 млн рублей меньше, чем в 2017 году. Больше других чиновников Кремля заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, задекларировавший 657 млн рублей.

Эксперты Главгосэкспертизы РФ одобрили проектно-сметную документацию по подготовке двух участков высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%, что является самым высоким показателем с 2012 года. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Аспект». Банк допускал нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Между тем глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о создании «Роскосмосбанка». Он будет выполнять функции казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли.

В 2018 году рождаемость в России упала более чем на 5%. Всего в прошлом году в РФ родилось более 1,6 млн детей

В Казани жестоко избили подростка. Инцидент произошел 5 апреля, однако видео появилось в соцсетях накануне вечером. Подробности истории — в материале «Реального времени».