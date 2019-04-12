Новости общества

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лавров заявил, что Россия значительно укрепила авторитет на международной арене

11:37, 12.04.2019
Лавров заявил, что Россия значительно укрепила авторитет на международной арене
Фото: kremlin.ru

Россия сильно повысила свой авторитет во всем мире за последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ежегодной встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, Россия обладает «независимой справедливой позицией по отстаиванию международного права», к которой с пониманием относятся большинство стран.

«К нам регулярно приезжает большое количество делегаций на высшем уровне, на уровне министров иностранных дел, на уровне руководителей других ведомств», — цитирует ТАСС Лаврова.

Напомним, ранее Лавров подробно рассказал о целях отправки российских военных в Венесуэлу.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров