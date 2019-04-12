Лавров заявил, что Россия значительно укрепила авторитет на международной арене

Россия сильно повысила свой авторитет во всем мире за последнее время. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ежегодной встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, Россия обладает «независимой справедливой позицией по отстаиванию международного права», к которой с пониманием относятся большинство стран.

«К нам регулярно приезжает большое количество делегаций на высшем уровне, на уровне министров иностранных дел, на уровне руководителей других ведомств», — цитирует ТАСС Лаврова.

Напомним, ранее Лавров подробно рассказал о целях отправки российских военных в Венесуэлу.