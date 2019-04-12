Далай-лама выписан из больницы в Индии

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV выписан из больницы в Дели утром в пятницу, 12 апреля.

По словам его представителя Тензина Таклхы, Далай-лама чувствует себя хорошо, лечение прошло успешно. Планируется, что он останется в городе на несколько дней, передает агентство AFP.

В скором времени Далай-лама намерен вернуться на северную индийскую горную станцию Дхарамсала.

Напомним, на этой неделе 83-летний Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии с легочной инфекцией. В больнице он лечился в течение трех дней.