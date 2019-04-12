Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР.
Переизбрание состоялось на первой сессии 14-го Верховного народного собрания (ВНС) в Пхеньяне в четверг, 11 апреля. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Также был выбран новый премьер-министр Северной Кореи. Им стал старший член правящей Трудовой партии Ким Чже Рен. Новым председателем президиума Верховного народного собрания назначен Цоя Рен Хэ.
Напомним, ранее сообщалось, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа во Вьетнаме завершилась досрочно, никаких соглашений не удалось достичь.Общество
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