Итоги дня: Российский венчурный форум в Казани, арест Ассанжа, рост внешнего долга России

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 апреля.

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся Российский венчурный форум. На нем обсуждаются ключевые тренды венчурного рынка и последние инновационные разработки в области IT, Blockchain и Industrial.

Британская полиция задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в лондонском посольстве Эквадора. Вестминстерский суд Лондона признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог и оставил под стражей.

Центробанк сообщил о росте внешнего долга России. За I квартал текущего года он вырос на 13,8 млрд долларов, или на 3%.

В Судане произошел государственный переворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Омар Аль-Башир, управлявший страной на протяжении 30 лет. Армия Судана объявила, что власть в стране будет находиться под их контролем еще два года.



Басманный суд Москвы сегодня освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.



Госдума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект о «суверенном Рунете». Ранее вступление закона в силу решили перенести на ноябрь текущего года.

Правительство РФ на сегодняшнем заседании одобрило пакет проектов законов о третьем этапе амнистии капиталов. Амнистией можно будет воспользоваться только при условии возврата капитала в страну и перерегистрации бизнеса в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае.

В Казани вновь прошли массовые эвакуации. В частности, были эвакуированы ТЦ «Горки парк», а также торговый комплекс в ЖК «Дружба».