Убыток «Казанской ярмарки» по итогам 2018 года составил почти 28 млн рублей

В 2018 году ОАО «Казанская ярмарка» показало убыток в 27,7 млн рублей. Годом ранее прибыль компании составила 351 тысячи рублей.

Согласно отчетности, выручка компании выросла с 252,4 млн рублей в 2017-м до 257,1 млн рублей в 2018-м. При этом себестоимость продаж сократилась с 229,3 до 137,2 млн рублей.

Таким образом, валовая прибыль компании выросла более чем в 5 раз — до 119,9 млн рублей.

Однако статья «Прочие доходы» сократилась в 3,3 раза, до 51,6 млн рублей. В том числе полученные в 2018 году субсидии составили 45 млн рублей против 163,8 млн рублей годом ранее.

Напомним, что прибыль «Казанской ярмарки» в 2015-м упала сразу в 11 раз — до 1,5 млн рублей.