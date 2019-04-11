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В России предложили объединить Конституционный и Верховный суд

11:59, 11.04.2019
В России предложили объединить Конституционный и Верховный суд
Фото: pixabay.com

Фракция КПРФ предложила реформировать Конституционный суд путем слияния его с Верховным судом.

Как рассказал депутат Госдумы Юрий Синельщиков, предлагается создать в Верховном суде коллегию по конституционному правосудию.

По его словам, авторитет постановлений и определений Конституционного суда падает. Это связано с тем, что на 12 апреля 2018 года Федеральным собранием не исполнено 28 постановлений суда, в том числе принятых еще в 2008 году, пишет «Интерфакс».

«Причина неисполнения не в том, что плохо работает Федеральное собрание, а в ненадлежащем качестве этих постановлений, их неопределенности и противоречивости», — отметил Синельщиков.

ОбществоВласть
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