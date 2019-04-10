Итоги дня: прощание с Лихачевым, визит Козака в Татарстан, одобрение Совфедом закона о хостелах

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 апреля.

Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая прошла гражданская панихида по первому вице-президенту Татарстана, бывшему члену Центризбиркома России, экс-сенатору Василию Лихачеву. Его похоронили на Арском кладбище в Казани.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак прибыл в Татарстан с рабочим визитом. Основной целью его поездки является участие в заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 50-летия КАМАЗа. Также Козак проехал за рулем гоночного КАМАЗа и посетил завод по производству коробок передач для грузовиков.

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах. Согласно новой версии закона, он вступит в силу с 1 октября.



Правительство России передало Университету Иннополис 97,46% акций АО «Иннополис». Акции передаются «в качестве имущественного взноса».

Украина расширила торговые санкции против России. В список запрещенных к ввозу товаров, в частности, вошли стерилизационные банки для консервирования, формалин, пружины для тележек грузовых вагонов.

Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20—40 км/ч с 500 до 3 000 рублей. В ведомстве считают, что повышение штрафа позволит остановить рост ДТП, связанный с увеличением скорости.

Кроме того, в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за совершенные в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате которых погибли люди.

Власти Казани к лету этого года намерены подготовить программу поддержки самозанятых. Также власти города предлагают освободить самозанятых от штрафов в сфере благоустройства до конца 2019 года.