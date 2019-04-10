Председатель Госдумы Володин не одобрил идею увеличения рабочего дня для сельских жительниц

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин не оценил идею об увеличении рабочего дня для женщин, которые работают на селе, сообщает ТАСС.

— Идею об увеличении трудового дня мы не поддерживаем, — заявил Володин. Он отметил, что нужно сделать все для того, чтобы защитить трудовые права граждан и обеспечить развитие экономики страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минтруда РФ изучают вариант отмены сокращенной 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности. Норма об укороченной рабочей неделе была зафиксирована еще в 1990 году. Если ее отменят, то продолжительность рабочего дня увеличится почти для 13 млн женщин.