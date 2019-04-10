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Председатель Госдумы Володин не одобрил идею увеличения рабочего дня для сельских жительниц

18:02, 10.04.2019
Председатель Госдумы Володин не одобрил идею увеличения рабочего дня для сельских жительниц
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин не оценил идею об увеличении рабочего дня для женщин, которые работают на селе, сообщает ТАСС.

— Идею об увеличении трудового дня мы не поддерживаем, — заявил Володин. Он отметил, что нужно сделать все для того, чтобы защитить трудовые права граждан и обеспечить развитие экономики страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минтруда РФ изучают вариант отмены сокращенной 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности. Норма об укороченной рабочей неделе была зафиксирована еще в 1990 году. Если ее отменят, то продолжительность рабочего дня увеличится почти для 13 млн женщин.

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