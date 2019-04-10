Главное к утру: продление ареста фигуранту дела Baring Vostok, рост пассажиропотока российских авиакомпаний, ограничение перевозки сигарет

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 10 апреля.

В Госдуму РФ внесли законопроект, который освобождает граждан от налога на доходы, полученные в связи с использованием права на ипотечные каникулы. Парламентарии особо обращают внимание на то, что уплата заемщиком НДФЛ на время ипотечных каникул не отвечает концепции поручения президента РФ от 20 февраля 2019 года.

Генерирующие предприятия Татарстана в январе — марте 2019 года произвели 7,2 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, потребление электроэнергии в Татарстане за первые 3 месяца увеличилось на 1,4% — до 8,1 млрд кВт.ч

Басманный суд Москвы принял решение продлить до 14 июля арест партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, которого обвиняют в мошенничестве. Суд арестовал в начале апреля акции «Восточного», принадлежащие фонду Baring Vostok Майкла Калви. Речь идет о 9,99% бумаг банка.

В марте 2019 года российские перевозчики обслужили 8,86 млн пассажиров. Этот показатель больше на 13% данных за аналогичный период прошлого года.

На заседании Международного арктического форума президент РФ Владимир Путин заметил, что Россия готова и дальше работать с ОПЕК, добыча не должна останавливаться. Пока непонятно, каким будет решение по объемам на второе полугодие. Путин добавил, что у российских компаний есть планы по развитию новых месторождений.

В Госдуму от группы депутатов поступил законопроект, определяющий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории страны физлицами. Законопроект запрещает перемещение по стране более 600 сигарет или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака. Среди авторов законопроекта депутаты Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов и Ирек Зиннуров.