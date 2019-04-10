В Санкт-Петербурге начинается сезон разводных мостов

10 апреля в Санкт-Петербурге стартует навигационный период для разводки мостов на реках Неве и Малой Неве, сообщается на официальном портале «Мостотреста».

10 апреля с 1.30 до 4.30 планируется технологическая разводка Гренадерского моста. В целом с прошлого года график разведения мостов не изменился. Пока администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей не получала заявок на прохождение судов по Неве. Поэтому ночью 10 апреля мосты не будут разводить для пропуска кораблей. В дальнейшем при необходимости два раза за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты, остальные переправы будут разводить один раз за ночь.



