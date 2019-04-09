Украинские хакеры выложили в открытом доступе данные о вызовах скорой помощи в Подмосковье

В открытом доступе на одном из ресурсов появилась база данных, содержащая информацию примерно о 360 тысячах вызовах, которые поступили подмосковным службам скорой помощи, сообщают «Ведомости».

Те, кто выложил базу данных, представляются как украинская кибергруппировка Thack3forU. Роскомнадзор выясняет, как подобная утечка стала возможна.

Напомним, ранее сообщалось, что в России эксперты зафиксировали утечку данных покупателей через кассовые аппараты. Об этом свидетельствуют предупреждения, которые разослал клиентам оператор фискальных данных «Первый ОФД». В письме сообщается, что кассовая техника была перенастроена на передачу данных третьим лицам. В ряде случаев настройки касс были изменены и информация направлялась в неизвестном направлении.