Итоги дня: перенос вступления в силу закона о Рунете, отток капитала из России, спорт на селе в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 апреля.

Вступление в силу закона о Рунете будет перенесено на ноябрь текущего года. Это связано с тем, что положения проекта предполагают принятие ряда подзаконных актов разного уровня.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе — марте 2019 года вырос почти в 1,6 раза. За первый квартал этот показатель составил 25,2 млрд долларов.

Татарстан станет пилотным регионом по развитию спорта на селе. Соответствующее соглашение сегодня подписали замминистра спорта РФ и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

В Башкирии во втором чтении приняли законопроект о штрафах за парковку на газонах. Штрафы за парковку на газонах составят для физических лиц — от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных — 5 до 10 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч.

Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль при приготовлении еды.



Ущерб от коррупционных преступлений в России в 2018 году увеличился с 39,6 до 65,7 млрд рублей. При этом за прошлый год прокуроры смогли добиться возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста на сумму в 46,5 млрд рублей.