В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Через 2 года в России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей.

На данный момент этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора компании «Электронный паспорт» (входит в «Ростех») Илью Минкина.

По его словам, первым проектом на пути к электронным договором купли-продажи станет электронное одобрение типа транспортного средства.

«Очень бы хотелось, чтобы к 1 ноября у всех организаций, занимающихся производством и импортом автомобилей, была возможность оформлять такой документ в электронном виде», — заявил глава «Электронного паспорта».

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил о скором введении электронных паспортов и водительских прав.