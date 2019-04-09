Главное к утру: новый глава Роструда, ветропарки в Татарстане, рекордный отток зарубежных инвестиций из России

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 9 апреля.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования в связи со смертью академика Василия Лихачева. Бывший вице-президент РТ и экс-спикер Госсовета республики Василий Лихачев скончался на 68-м году жизни. Лихачева похоронят на Арском кладбище в Казани, а гражданская панихида пройдет 10 апреля в Государственной филармонии.

Цена фьючерса на нефть марки Brent впервые с 12 ноября 2018 года превысила отметку в $71 за баррель. Согласно результатам торгов на бирже ICE, цена на нефть Brent достигла $71,08. Цена фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,49% — до 64,02 доллара за баррель.

МВД России предложило осуществлять госнадзор в области безопасности дорожного движения без проведения плановых проверок. Ведомство предлагает распространить положение о госнадзоре в области безопасности дорожного движения без проведения плановых проверок на все поднадзорные субъекты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Михаила Иванкова новым главой Роструда вместо Всеволода Вуколова. Ранее Иванков занимал должность заместителя руководителя Роструда. Другим распоряжением Медведев назначил Всеволода Вуколова замглавы Минтруда.

По результатам ветроизмерения в трех районах Татарстана был сделан вывод, что в республике достаточно ветра для ветропарков. Планируется, что результаты ветроизмерения передадут потенциальным инвесторам, после чего будет принято решение о строительстве подобных объектов.

Центробанк заявил о рекордном оттоке зарубежных инвестиций из России. Так, в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора снизились на $6,5 млрд.

Эксперты заявили, что граждане предпенсионного возраста — женщины 55—59 лет и мужчины 60—64 лет — рискуют стать наиболее уязвимой категорией населения. Часть из них может уже не иметь работу к моменту достижения пенсионного возраста еще по старым нормам. Соответственно, их доходы существенно упадут к моменту наступления нового пенсионного возраста.

Матч между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» завершился со счетом 1:0, уфимская команда уступила омским хоккеистам. Эта игра установила рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ, она продлилась 109 минут.