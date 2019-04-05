Итоги дня: результаты антикоррупционных проверок в РТ, отзыв лицензии у банка «Иваново», соглашение о заморозке цен на бензин

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 апреля.

Итоги антикоррупционных проверок, проведенных в 2018 году в Бугульминском, Елабужском и Новошешминском районах Республики Татарстан, подводили сегодня в казанском Кремле на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством президента РТ Рустама Минниханова. 55 тысяч актов о коррупционных нарушениях было составлено сотрудниками правоохранительных и надзорных органов в 2018 году, сообщил президент РТ на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. По словам Рустама Минниханова, большая часть из них касается нарушений порядка подачи чиновниками деклараций о доходах, конфликта интересов и закупочной деятельности.

ЦБ сообщил сегодня, 5 апреля, об отзыве лицензии у АО КБ «Иваново». Согласно сообщению регулятора, кредитная организация систематически допускала нарушения нормативных актов ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов. Также банк завышал стоимость имущества и занижал величину необходимых к формированию резервов.

Зампредседателя правительства Дмитрий Козак сообщил, что нефтяные компании подписали новое соглашение с правительством о заморозке цен на топливо. Оно заключено до июля.



Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. Коваленко подал в отставку после резонансного ДТП на Можайском шоссе. В конце марта Mercedes Gelandewagen врезался в автомобиль «Нива». Пассажиры «Нивы», мать и дочь, погибли. Позже появилась информация, что исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД по Москве назначен Юрий Дроганов.



Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 25 мая бывшего гендиректора новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева, шестого фигуранта дела Михаила Абызова.



В Госавтоинспекции намерены изменить теоретическую часть экзамена на получение водительских прав. Планируется создать разные билеты для разных категорий транспорта и ввести более гибкую систему штрафных баллов.



В Пенсионном фонде России рассказали, что все свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) будут переведены в электронный формат в течение трех месяцев.



Минздрав России сегодня вышел с инициативой — наказывать СМИ и интернет-ресурсы за пропаганду отказа от прививок. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов считает, что слухи возникают из-за отсутствия достоверной информации, и предлагает обязать Минздрав отчитываться о прививочной кампании, в том числе — о количестве осложнений.

