Роскомнадзор заблокировал около 1 000 статей о ВТБ и Андрее Костине

Роскомнадзор добился блокировки около 1 000 статей, в которых упоминались банк ВТБ или его президент Андрей Костин. Все они связаны с расследованием проекта Baza, которое в банке называют клеветой.

В ведомстве сообщают, что решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области часть информации в расследовании была признана запрещенной к распространению, пишут «Ведомости». Иск подавался от лица ВТБ еще в ноябре 2018 года.

Газета отмечает, что в Роскомнадзоре не пояснили, какая именно информация признана запрещенной.

Напомним, что 2 апреля проект Baza опубликовал статью об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде. Накануне стало известно, что публикацию этой статьи удалил сервис «Яндекс.Дзен» по требованию Роскомнадзора.