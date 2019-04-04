Итоги дня: смерть Георгия Данелии, новый замглавы МВД по Татарстану, отмена налога на угнанные авто

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 апреля.

Сегодня в возрасте 88 лет после длительной болезни умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Его супруга Галина рассказала, что причиной смерти режиссера стала остановка сердца.

Президент РФ Владимир Путин назначил новым заместителем министра — начальником полиции МВД Татарстана полковника Алексея Соколова. Ранее Соколов занимал пост главы УВД Казани.

В Госдуме приняли законопроект, который освобождает владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата. Факты угона и возврата автомобиля должны быть подтверждены документом, выданным МВД.

Супруга главы рухнувшего «Татфондбанка» Роберта Мусина обратилась в Вахитовский суд с иском о разделе имущества. Представитель Лидии Мусиной Азалия Калистратова пояснила, что о разводе в данном случае речи не идет.

В России в ближайшее время может быть создан собственный спортивный арбитражный суд. Он сможет рассматривать споры, касающиеся отношений со спортивными клубами, с федерациями, в том числе индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров, а также споры, касающиеся допинга.

К лету 2019 года будет завершена экспертиза проекта строительства мусоросжигательного завода в Татарстане с участием международных специалистов.

