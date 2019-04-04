Главное к утру: продление ареста Кокорину и Мамаеву, маткапитал за первого ребенка, новый глава Корпорации развития РБ

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 4 апреля.

Пресненский суд Москвы продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого до 25 сентября. Первое заседание по существу назначено на 9 апреля.

Росстат объяснил исследование об уровне жизни россиян после вопросов Кремля. Ранее ведомство сообщило, что по итогам 2018 года 35,4% семей в стране не могут приобрести каждому члену семьи две пары обуви, которая бы подходила на тот или иной сезон.

Глава Министерства образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что при ведомстве появится управление национального образования. Предполагается, что новое управление станет заниматься вопросами национального языкознания и филологического образования как на уровне общего и среднего профессионального образования, так и на уровне высшего образования.

На первом заседании рабочей группы в Госдуме озвучили предварительную оценку ущерба Крыму от Украины. Депутат парламента Андрей Козенко заявил, что сумма превышает 1,5 трлн рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на «России 1» заявила, что правительство обсуждает возможность выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье. Ведущая программы отметила, что стимулировать женщин к рождению детей может возможность получения материнского капитала после рождения первенца.

Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев возглавит Корпорацию развития региона. По мнению экспертов, назначение демонстрирует, что врио главы республики Радий Хабиров закрыл последний конфликт и работает со всеми сильными игроками.