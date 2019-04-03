Медсестрам могут запретить оказывать косметологические услуги

Минздрав собирается запретить медсестрам оказывать косметологические услуги без назначения врача, сообщают «Известия».

Соответствующие поправки уже подготовлены. Эксперты считают, что предлагаемые меры жесткие, но правильные.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов предложил привлекать в регион туристов из-за рубежа народной медициной. Он отметил, что, несмотря на негативное отношение к целителям и методам оздоровления, идущим «из глубины веков», со стороны официальной медицины, их услугами пользуются и сами врачи. Эксперты сомневаются в том, что народные целители заинтересуют туристов извне, однако развивать проверенные методы оздоровления стоит, тем более что в Удмуртии есть потенциал для лекарственного растениеводства. Подробнее — в материале «Реального времени».



