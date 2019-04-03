Итоги дня: первый визит президента Казахстана Токаева в Россию, Минниханов в Дании, критерии санации банков

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 апреля.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву в рамках официального визита, который стал его первой зарубежной поездкой в должности главы государства. Президент РФ Владимир Путин в начале переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что он много сделал для развития российско-казастанских отношений в составе команды Нурсултана Назарбаева. Также Путин выразил надежду, что сегодняшний визит Токаева в Россию станет толчком к укреплению взаимоотношений между странами.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Копенгаген (Королевство Дания). Он принял участие в круглом столе «Татарстан — Дания».

«Мы заинтересованы в привлечении датского бизнеса и капитала в Татарстан, готовы оказывать ему всяческое содействие», — сказал президент РТ, выступая перед участниками круглого стола. Минниханов выразил надежду, что в ходе обсуждения будут определены новые направления для взаимодействия и достигнуты договоренности о совместных проектах.

ЦБ выработал критерии санации банков. Зампред Центробанка Василий Поздышев отметил, что главным фактором является оценка рисков стабильности банковской системы.

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, которые предусматривают госрегулирование цен на моторное топливо.

Закон о хостелах в России вступит в силу 1 октября.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов согласился курировать социально-экономическое развитие Саратовской области. Его кандидатуру поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Сегодня комиссия под председательством премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина одобрила три заявки по запуску заводов в ТОСЭР «Нижнекамск» и «Зеленодольск».



В отношении финдиректора «ФОНа» Дианы Ахметзяновой ввели процедуру банкротства.

Сегодня скончался исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» — актер Алексей Булдаков. Ему было 68 лет.

