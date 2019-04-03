На Василия Уткина напал неизвестный

Спортивный журналист Василий Уткин заявил о нападении, сообщает «Российская газета».

Ему в лицо брызнули чем-то неизвестным, Уткин отмечает, что в левый глаз попало «вскользь». Он подчеркнул, что его припугнули, «нет сомнений, кто».

Напомним, ранее комментатор Василий Уткин рассказал о деталях своего увольнения с Первого канала во время чемпионата мира — 2018.

«Не люблю ситуации, когда с тобой что-то произошло без твоего участия, а тебе это надо объяснять. Каким-то людям не понравилось, что я работаю на Первом канале, и они сделали так, чтобы я там не работал. Звоночек был, что там говорить. Я конкретно знаю людей, которые звонили. Это высокопоставленный сотрудник администрации президента. Но не вижу смысла относиться к нему как к врагу, ведь он просто функция», — сказал Уткин в шоу GazLive.



