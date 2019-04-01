Итоги дня: результаты выборов президента Украины, туристические кластеры в Татарстане и новый глава Росгеологии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 апреля.

Центральная избирательная комиссия Украины обработала более 90% бюллетеней после вчерашних выборов президента Украины. Лидерство сохраняет шоумен Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,26% украинцев. Далее идет действующий глава государства Петр Порошенко с 15,98% голосов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность поднимать пенсии выше прожиточного минимума. Также он утвердил ужесточение наказания для криминальных авторитетов.

Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов сообщил, что Татарстан направит 7,5 млрд рублей на создание новых туристических кластеров. Он также заявил, что турецкие инвесторы лаишевского «диснейленда» взяли паузу из-за проблем с падением курса лиры. Подробнее — в материале «Реального времени».

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня утром очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». В частности, он предложил организовать в республике мероприятия к 150-летию создания периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева.

В Казани будет создано два полилингвальных комплекса. Как рассказал Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, первый комплекс появится на базе 165-й школы, второй — в ЖК «XXI век».

В Саранске обрушилась часть фасада дома при проведении демонтажа. Изначально заявлялось, что в результате пострадали три человека. Позже в пресс-службе МВД по Мордовии заявили, что в ЧП погибли два человека.

Главой «Росгеологии» стал Сергей Горьков. Коллективу компании его сегодня представил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в 2018 году получила прибыль в размере $111,1 млрд. Как сообщает Financial Times, эта прибыль стала рекордной среди мировых компаний.

Управление Роспотребнадзора по РТ составило протокол о временном приостановлении деятельности бассейна «Дулкын» в Балтасях после отравления детей.

Отмечается, что завершено расследование случаев отравления детей в балтасинском бассейне. Датчик автомата очистки воды в малом бассейне работал с нарушением. Результаты исследований отвечают гигиеническим нормам.