Хезер Науэрт ушла с поста главы пресс-службы Госдепартамента США

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт покинула свой пост и перешла на работу в образовательную программу Фулбрайт. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Он поблагодарил Науэрт за за два года «совершенной и бесподобной работы», а также выразил уверенность, что она будет достойно представлять Америку, работая в программе Фулбрайт.

Напомним, что Науэрт возглавляла пресс-службу внешнеполитического ведомства США с 24 апреля 2017 года. До этого Науэрт работала ведущей телеканала Fox News.

Напомним, что в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост постпреда Соединенных Штатов при ООН Хезер Науэрт. Позднее она сняла свою кандидатуру по семейным обстоятельствам.