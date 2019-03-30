Хезер Науэрт ушла с поста главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт покинула свой пост и перешла на работу в образовательную программу Фулбрайт. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь Майкл Помпео.
Он поблагодарил Науэрт за за два года «совершенной и бесподобной работы», а также выразил уверенность, что она будет достойно представлять Америку, работая в программе Фулбрайт.
Напомним, что Науэрт возглавляла пресс-службу внешнеполитического ведомства США с 24 апреля 2017 года. До этого Науэрт работала ведущей телеканала Fox News.
Напомним, что в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост постпреда Соединенных Штатов при ООН Хезер Науэрт. Позднее она сняла свою кандидатуру по семейным обстоятельствам.ОбществоВласть
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