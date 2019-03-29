Власти Татарстана переведут челнинский торгово-технологический институт в разряд техникумов

Правительство Татарстана изменит тип Набережночелнинского государственного торгово-технологического института. Он будет переведен в разряд техникумов.

Образовательное учреждение получит название Набережночелнинский технологический техникум.

Предложение поступило от Минобразования республики, следует из постановления правительства.

Документ подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным сегодня. Он вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Напомним, что челнинский торгово-технологический институт входил в тройку вузов, получающих финансирование из бюджета Татарстана. В сентябре 2018 года Счетная палата РТ рассказала о найденных в них нарушениях на 85 млн рублей.