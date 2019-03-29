Итоги дня: массовое отравление детей в Татарстане, Песков о решении по ВСМ и Медведев о вечности санкций

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 марта.



Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту отравления восьми детей во время купания в бассейне Балтасинского района. По данным Минздрава РТ, дети госпитализированы в Балтасинскую ЦРБ с жалобами на кашель, головокружение, затрудненное дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне. Прокуратура Балтасинского района Татарстана организовала собственную проверку инцидента.

Сегодня в России вступили в силу два новых закона — о фейковых новостях и неуважении к власти. Также правительство России внесло в Госдуму законопроекты о праве работника на выбор банка, в который должна быть переведена его заработная плата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Владимир Путин выступил против строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань, не соответствует действительности. Он добавил, что работа по этому проекту продолжается.

Группа «Татнефть» консолидировала 30,9 млрд рублей долгов группы «Нэфис».В отчете нефтяной компании по МСФО говорится, что при соблюдении определенных условий, включая получение необходимого согласования от антимонопольного органа и предоставление расширенного пакета обеспечения в отношении займов, «Татнефть» сможет реструктурировать задолженность, предоставляя «Нэфису» отсрочку по выплате основного долга, «снижая проценты по займам и получая долю в его акционерном капитале путем зачета той части требований по долгу, которая превышает стоимость займов в учете группы до их общей номинальной стоимости».

В Центробанке сообщили, что на данный момент уровень долговой нагрузки россиян достиг 9,9%, что близко к показателю исторического пика 2014 года, когда этот показатель составлял 10,4%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня пообщался в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте». Так, он заявил, что санкции США в отношении России никогда отменены не будут, прокомментировал дело Михаила Абызова и признал проблему гендерной дискриминации в России. Также Медведев выразил уверенность, что правительство сможет разрешить ситуацию с обманутыми дольщиками по всей стране.

Бывший директор ООО«Колосс» Лилия Акмалова, уже 30 месяцев находящаяся в СИЗО, не смогла добиться в Верховном суде Татарстана изменения меры пресечения. Она вошла в список предпринимателей уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который был направлен генпрокурору Юрию Чайке. Подробнее — в материале «Реального времени».

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Почета. Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Этот же орден получит первый замгендиректора — главный инженер ПАО «Татнефть» Наиль Ибрагимов.

В Казани сегодня второй раз пытались поместить под домашний арест лидера «Справедливой России» в Татарстане и предпринимательницу Рушанию Бильгильдееву. Ее подозревают в мошенничестве и вменяют ущерб в 30 млн рублей. По версии следствия, Бильгильдеева продавала участки в коттеджных поселках с условием проведения коммуникаций, но обещаний не сдержала: ни газа, ни электричества, ни воды собственники не получили. В итоге суд отказался отправить ее под домашний арест. Подробнее — в материале «Реального времени».