Главное к утру: ЦБ требует банкротства «Роскомснаббанка», презентация Су-57, высказывание Путина о строительстве ВСМ Москва — Казань

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру пятницы, 29 марта.

Президент РФ Владимир Путин не одобрил строительства ВСМ Москва — Казань. Он считает более целесообразным строительство платной автодороги. Об этом глава государства высказался на встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым.

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Мера пресечения назначена до 27 мая. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело о хищении денег у «Роснефти».

«Ростех» планирует впервые показать на публике истребитель пятого поколения Су-57. Компания собирается провести презентацию самолета на авиашоу в Дубае. Решение может быть принято российским руководством в ближайшие недели.

В Казани вечером в четверг, 28 марта, полиция задержала активистку движения против строительства мусоросжигательного завода Веру Керпель. Задержание прошло после встречи с членами Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Керпель доставили в отдел полиции «Вишневский».

Роспатент занимается подготовкой законопроекта о служебных изобретениях. Ведомство предлагает дать разработчикам долю в доходах от продаж. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев подчеркнул, что в этой сфере требуется «прямое стимулирование».

Нацбанк Башкирии (республиканское отделение Центробанка) направил в арбитражный суд республики заявление о признании банкротом уфимского «Роскомснаббанка» (бывший «Башкомснаббанк»). Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Казань вошла в тройку самых популярных экскурсионных направлений по России. Столица Татарстана уступила только Санкт-Петербургу и Москве. Среди самых направлений также города «Золотого кольца» и Калининград.