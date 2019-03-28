Итоги дня: застрявшие на Гоа татарстанские туристы, дело бывшего полпреда президента РФ в ДФО, кадровые перестановки в Башкирии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 марта.



Счетная палата Татарстана проверила эффективность трат на школьные учебники. За 3 года из республиканского бюджета на эти цели было выделено 1,68 млрд рублей. Часть этих средств оказалась, что называется, выброшена на ветер. 88 млн рублей потратили на перевод учебников на татарский язык, они до сих пор не включены в Федеральный перечень учебников, значит, использовать их нельзя. Подробности — в материале «Реального времени».

Следственный комитет РФ по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и других лиц. Дело возбуждено по факту хищения мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть». СК попросил отправить бывшего полпреда президента РФ в ДФО под домашний арест.



Суд освободил гражданина Ирака Ахмеда Абдуллаха Шиблави. Дело иностранного ординатора Казанского медуниверситета, признавшего вину в мошенничествах и одном покушении на таковое с получением денег «за место в Казанском федеральном университете», Вахитовский суд Казани прекратил за примирением сторон. Подробнее — в материале «Реального времени».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел кадровые перестановки. Например, Хайдар Валеев освобожден от должности председателя ЦИК РБ, распоряжением Хабирова он назначен на пост начальника управления главы РБ по вопросам государственной службы и кадровой политике.



Госкомитет РТ по туризму сообщил, что 237 туристов более суток не могут вылететь из Гоа в Индии из-за задержки рейса авиакомпании Azur Air. Все туристы размещены в отелях недалеко от аэропорта, обеспечены питанием. В Казань они должны вылететь сегодня ночью.

Министерство природы РФ выделит предприятиям 10 регионов более 183 млн рублей на реконструкцию и модернизацию систем очистных сооружений. Так, Татарстан получит 24,7 млн рублей.

В России создадут производство газовых турбин большой мощности. Они предназначены для предприятий топливно-энергетического комплекса. Это позволит обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на рынках, а также технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий.



Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Татарстану возбудило дело в отношении регионального Фонда социального страхования (ФСС). Антимонопольщики заподозрили ФСС в заключении порядка 100 договоров в обход конкурсных процедур.



В Якутии запретили работать иностранным гражданам на основе патента в 33 сферах. Мигрантам запретили работать в сферах сельского хозяйства, производства продуктов и одежды, торговли, гостиничного бизнеса, в образовании, здравоохранении и т. д.