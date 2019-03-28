Главное к утру: двухмесячный арест Абызова, уход с должности главы ЦИК Башкирии, остановка полетов российских самолетов SSJ-100

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру четверга, 28 марта.

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Адвокат попросил освободить подзащитного под залог в 1 млрд рублей, но в итоге суд встал на сторону обвинения. Экс-министр пробудет под стражей до 25 мая в СИЗО №2 ФСИН России (Лефортово).

Глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев покинет свой пост после скандала с плагиатом в диссертации. Заседание ЦИК, на котором будет принята отставка Валеева, состоится 28 марта. Сам он подтвердил уход, не уточнив его причины.

Футбольный клуб «Уфа» на своем официальном сайте объявил о назначении Вадима Евсеева новым главным тренером. Контракт с 43-летним специалистом подписан на два года.

Мексиканская авиакомпания Interjet остановила эксплуатацию 15 из 22 российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Interjet хочет вернуть самолеты их производителю — АО «Гражданские самолеты Сухого», однако переговоры находятся в тупике, так ГСС планирует оставить самолеты у мексиканской авиакомпании.

Самопровозглашенный президент Венесуэлы и лидер местного оппозиционного движения Хуан Гуаидо назначил на 6 апреля операции по свержению действующего главы государства Николаса Мадуро.

Американский автопроизводитель Ford рассчитывает продать закрывающиеся заводы. В том числе компания надеется реализовать предприятие в Набережных Челнах и завод двигателей в Елабуге. Покупкой оборудования с последнего уже заинтересовался некий автоконцерн. Эксперты считают, что речь может идти о Hyundai или Volkswagen.