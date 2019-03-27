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В «Сбербанк Онлайн» появится функция смены ПИН-кода

08:16, 27.03.2019
В «Сбербанк Онлайн» появится функция смены ПИН-кода
Фото: pixabay.com

Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» получат возможность смены ПИН-кода своей банковской карты. Об этом заявила зампредправления Сбербанка Светлана Кирсанова.

По ее словам, из-за популярности таких сервисов оплаты, как Apple Pay и Google, клиенты «Сбербанка» начали забывать свой ПИН-код, а идти в отделение банка и перевыпускать карту попросту не бывает времени.

«Мы видим достаточно серьезный тренд на рост в этом смысле по забывчивости ПИН-кода, потому что нам просто не нужно каждый день его вводить», — цитирует РБК Кирсанову.

Представитель Сбербанка добавила, что сервис по смене ПИН-кода находится на стадии разработки. Когда появится новая функция, не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что Сбербанк запустит в июле снятие наличных с карт на кассе магазина.

ЭкономикаБанки
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