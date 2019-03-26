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В Курске во время гастролей задержали артиста цирка, который перед этим ограбил офис микрозаймов в Брянске

16:55, 26.03.2019
В Курске во время гастролей задержали артиста цирка, который перед этим ограбил офис микрозаймов в Брянске
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во время гастролей в Курске был задержан участник цирковой труппы из Ивановской области, его подозревают в нападении на офис микрозаймов в Брянске, сообщает «РИА Новости».

Нападение на офис финансовой организации Брянска произошло в середине февраля. Из кассы мужчина забрал 19,5 тысячи рублей. Со слов задержанного, он пошел на преступление, потому что много проиграл на спортивных ставках. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Авиастроительном райсуде Казани огласили приговор по делу о масштабных кражах на вертолетном заводе в рамках организованного преступного сообщества. Самый большой срок среди десяти подсудимых получил предполагаемый организатор ОПС Сергей Токарь — 4 года колонии общего режима.

Происшествия
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