Главное к утру: запрет на трансжиры в России, банковская карта Apple Card, штрафы за парковку на газонах в Башкирии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру вторника, 26 марта.

В Министерстве промышленности и торговли РФ прокомментировали предложение запрета на трансжиры в стране. Ведомство поддерживает поэтапное снижение использования искусственных трансжиров при совершенствовании инструментов государственного контроля за соблюдением установленных обязательных требований.

Власти Удмуртии планируют выделить на развитие учреждений культуры около 0,5 млрд рублей. Еще 260 млн рублей предоставит республике федеральный бюджет. По словам главы Минкульта УР Владимира Соловьева, таких вложений в отрасль культуры никогда не было.

Американская корпорация Apple представила платный сервис распространения игр Arcade и обновленное приложение Apple News, получившее платный сервис Apple News Plus с подпиской на сотни изданий. Также Apple показала кредитную карту Apple Card. Виртуальную карту, выпущенную при поддержке Goldman Sachs и Mastercard, можно будет привязать к приложению Wallet и сервису Apple Pay.

Врио главы РБ Радий Хабиров пообещал начать борьбу с парковкой на газонах в Башкирии. Такое явление руководитель региона назвал беззаконием. Он заявил, что в республике должна быть налажена работа административных комиссий.

В Министерстве обороны РФ рассказали о троих военных, погибших в Сирии. Они были убиты в результате нападения террористов еще в феврале. По предоставленной военными информации, поиски погибших велись с момента получения сообщения о том, что они пропали.