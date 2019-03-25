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Российский МИД назвал неправовым признание США суверенитета Израиля над Голанами

19:58, 25.03.2019
Российский МИД назвал неправовым признание США суверенитета Израиля над Голанами
Фото: mid.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что признание США находится вне правового пространства.

По ее словам, действия США могут привести к новому витку напряженности в регионе Ближнего Востока.

«Это игнорирует все международные наработки, резолюции Совбеза, решения Совбеза, они, к сожалению, могут только усугубить ситуацию», — сказала Захарова в эфире «Русского радио», ее слова приводит «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. На территорию также претендовала Сирия.

Общество
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