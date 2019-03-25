Российский МИД назвал неправовым признание США суверенитета Израиля над Голанами

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что признание США находится вне правового пространства.

По ее словам, действия США могут привести к новому витку напряженности в регионе Ближнего Востока.

«Это игнорирует все международные наработки, резолюции Совбеза, решения Совбеза, они, к сожалению, могут только усугубить ситуацию», — сказала Захарова в эфире «Русского радио», ее слова приводит «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. На территорию также претендовала Сирия.